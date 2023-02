Schöffinnen und Schöffen gesucht Gemeinde und Städte in NRW brauchen noch Tausende Laienrichter

Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen werben derzeit intensiv um ehrenamtliche Laienrichter. Insgesamt werden in NRW für die nächste fünfjährige Amtsperiode rund 10.000 Schöffen an den Amts- und Landgerichten gebraucht, wie die Deutsche Vereinigung der Schöffinen und Schöffen (DVS) mitteilte. Da die Vorschlagsliste doppelt so viele Kandidaten beinhalten muss, werden aber gut 20.000 Bewerberinnen und Bewerber benötigt. Laienrichter sprechen in Strafprozessen gleichberechtigt mit den Berufsrichtern Recht „im Namen des Volkes“.