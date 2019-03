Kommentar zum Brexit: Jetzt sind die Briten dran

Meinung London In der kommenden Woche muss sich das britische Unterhaus entscheiden, ob es einen geregelten Austritt oder ein Brexit-Chaos will.

Die Europäische Union hat sich in der leidigen Brexit-Frage äußerst flexibel gezeigt und den Ball mit der Verlängerung des Austrittstermins bis zum 12. April geschickt in das Feld der Briten zurückgespielt. Für Premierministerin Theresa May kommt es jetzt zum letzten Gefecht. In der nächsten Woche kann sie mit dem Verlängerungsvotum der EU ihre innerparteilichen Gegner noch einmal unter Druck setzen oder doch noch eine parteiübergreifende Mehrheit zur Rettung Großbritanniens gewinnen.