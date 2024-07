Polizeiseelsorge in NRW „Bei der Loveparade hatten auch viele Polizisten Todesangst“

Bredt-Dehnen Unsere Aufgabe war die Nachbetreuung der Polizistinnen und Polizisten, die an dem Tag im Einsatz waren. Es gab zunächst vor allem Gruppengespräche mit Kräften der Hundertschaften, Einzelgespräche kamen in der Regel erst sehr viel später. Das Ereignis war so groß, so umfassend, so traumatisierend – jeder kannte irgendjemanden, der betroffen war. Die Dimension dieser Katastrophe hat sehr schnell gezeigt: Die Unterstützungsmöglichkeiten für Einsatzkräfte waren begrenzt. Die seelsorglichen und psychosozialen Strukturen, die es damals gab, haben vorne und hinten nicht ausgereicht. Im Nachgang muss man sagen: Die Loveparade hat einen Bewusstseinswechsel in der Polizeiarbeit ausgelöst.