Jahresbilanz : NRW bei Organspenden weiter Schlusslicht

Düsseldorf Die Zahl der gespendeten Organe steigt zwar leicht, doch pro eine Million Einwohner gerechnet hinkt NRW hinterher.

In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr 586 Organe gespendet. Es gab 179 Organspender. Das geht aus Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation hervor. Im Vergleich zum Jahr 2018 wurden in NRW damit 92 Organe mehr gespendet (plus 16 Organspender). „Im bundesweiten Vergleich ist NRW, bezogen auf die Spenderrate pro eine Million Einwohner, jedoch weiterhin Schlusslicht“, sagt Ulrike Wirges, geschäftsführende Ärztin bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation in der Region NRW. Man würde gerne wieder zu den alten Zahlen zurückkehren. Im Jahr 2009 gab es in der Region schon einmal 259 Organspender.

Unter den 586 Organen, die 2019 gespendet wurden, waren 58 Herzen (plus 19), 61 Lungen (plus 12), 303 Nieren (plus 28), 140 Lebern (plus 25), 22 Bauchspeicheldrüsen (plus 7) und zwei Dünndärme (plus 1). In den neun Transplantationszentren in NRW wurden insgesamt 780 Organe transplantiert. Davon stammten 364 von Spendern aus der Region, 275 kamen aus den übrigen Teilen Deutschlands und 141 aus dem Ausland. NRW selbst schickte über die Vermittlungsstelle Eurotransplant 219 Organe in die übrigen Bundesländer oder ins Ausland.