18 Arten stehen im Fokus : Jagdverband erhebt Daten zum Wildtierbestand

Düsseldorf Der Deutsche Jagdverband sammelt bundesweite Daten zu den Revieren. 18 Arten stehen dieses Jahr im Fokus. Dazu zählen auch nicht heimische Tiere wie der ostasiatische Marderhund, der sich rasant ausbreitet.

Bei der Auswertung der Daten arbeitet der Jagdverband mit Hochschulen zusammen, unter anderem auch dem Thünen-Institut Eberswalde. Anhand der Daten konnten die Forscher beispielsweise feststellen, dass sich die Populationen der invasiven Arten, darunter auch der eigentlich in Ostasien beheimatete Marderhund, rasant entwickeln und immer weiter ausbreiten, sagt Torsten Reinwald, Pressesprecher des DJV. Die Marderhunde etwa seien bereits bis an die Nordsee vorgedrungen.

Im Fokus der Bestandserfassung stehen in diesem Jahr 18 Arten, darunter Niederwild wie Feldhase und Fasan, Schalenwild wie Reh-, Rot- und Schwarzwild (Wildschweine), aber auch sogenannte Neozoen, also Tiere, die in Deutschland nicht heimisch sind, wie Waschbären oder Marderhunde. Jäger geben dafür Informationen über ihr Revier, die darin gesichteten Tiere und die erlegtenTiere, bekannt. Eine Zählung des tatsächlichen Wildtierbestands wird nicht durchgeführt. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr außerdem Daten zu biotopverbessernden Maßnahmen erhoben, etwa Äsungsflächen oder neu-angelegte Hecken.