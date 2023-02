Industrie gegen Naturschutz Irgendwo muss der Kies herkommen

Doch so einfach ist die Sache nicht: Es möchte auch keiner ein Windrad oder einen Braunkohle-Tagebau in der Nachbarschaft haben – und trotzdem muss der Strom irgendwo herkommen. Es möchte keiner eine Autobahn oder Güterbahnstrecke in Hörweite haben – und trotzdem muss der Verkehr irgendwo rollen. Auf Kies lässt sich vorerst nicht verzichten, er ist ein zentraler Rohstoff für die Bauwirtschaft. Auch die Bürgermeister, die nun gegen den Abbau in ihren Kommunen kämpfen, brauchen ihn für den Bau von Schulen, Kitas, Kliniken und Straßen. Mit der Beggar-my-Neighbour-Politik, nach der lieber andere die Lasten tragen sollen, kommen wir nicht weiter. Hätten sich die Ruhrgebietsbürgermeister in den 1950er-Jahren so gegen den Steinkohlebergbau gestellt, hätte es kein Wirtschaftswunder gegeben – auch nicht am Niederrhein.