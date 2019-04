Interview mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) : „Gesellschaft nahm Kindesmissbrauch nicht ernst“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) steht wegen des Missbrauchsfall in Lügde in der Kritik. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der NRW-Innenminister schließt nach dem Missbrauchsfall in Lügde nicht weiter aus, die Polizeistrukturen zu reformieren.

Das Büro des Innenministers von Nordrhein-Westfalen im Landtag ist karg. Ein alter Konferenztisch und ein paar Stühle – mehr steht nicht in dem kaum 15 Quadratmeter kleinen Raum, der sich in einem der hintersten Winkel des Gebäudes befindet. Herbert Reul (CDU) macht das nichts aus. Ihn beschäftigen wichtigere Sachen – allen voran der Fall Lügde, bei dem auf einem Campingplatz in Ostwestfalen jahrelang 40 Kinder missbraucht worden sind.