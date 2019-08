Integration beim Neusser Schützenfest : Die Welt versammelt unterm Schützenhut

Neuss Neuss wird für vier Tage zum Königreich. Immer mehr Zugezogene und Migranten marschieren mit.

Ihre Nüsser Art tragen die „Divergenten“ auf die Straße. „Vielfalt bereichert“ heißt die Fackel, die sie am Samstag beim ersten Umzug (Beginn 20.45 Uhr) mitführen. Das Transparent ist das Ergebnis eines Integrationsprojektes: Kinder aus einem Viertel mit dem zweithöchsten Ausländeranteil (41 Prozent) in Neuss haben sie (mit-)gebaut. Damian, Davina, Emelie, Jonathan und Verenice haben in der Fackelbauhalle unter den Schützen neue Freunde gefunden – in einem Viertel, in dem jeder vierte Einwohner über 18 Jahre laut einer Studie überschuldet ist und das die meisten Neusser nur ansteuern, um es auf ihrem Weg nach Düsseldorf zu passieren.