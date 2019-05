Kommentar zu den G-9-Stundentafeln : Informatik als Pflichtfach

Meinung Der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren steht in Nordrhein-Westfalen kaum noch etwas im Wege. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich rechtzeitig vor der Sommerpause verabschiedet. Die Kritik an der Stundentafel hielt sich am Dienstag bei der Experten-Anhörung im Landtag insgesamt in Grenzen.

Dem Tempo der Schulministerin gebührt durchaus Respekt.

In mancher Hinsicht aber ist die Geschwindigkeit auf Kosten der Inhalte gegangen. Das Fach Informatik etwa wird auch weiterhin kein Pflichtfach sein – aller Digitalisierungsbekenntnisse der CDU/FDP- Landesregierung zum Trotz. Bayern und Baden-Württemberg handhaben das anders.