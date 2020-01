Wohnungsbau : Immer weniger neue Sozialwohnungen

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) will den Sozialen Wohnungsbau in NRW ankurbeln. Aber bislang gelingt es ihr nicht. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Landesregierung will den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Aber in Wahrheit sind die Neubauzahlen seit Jahren rückläufig.

(tor) Die landesweite Krise im Sozialen Wohnungsbau setzt sich fort. In einer Umfrage des WDR gaben 20 der 54 Kreise und kreisfreien Städte in NRW an, im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte der bereitgestellten Landesmittel genutzt zu haben. Zehn Städte hätten sogar überhaupt keine Fördermittel für neue Sozialwohnungen abgerufen, so der WDR.

Schon im Vorjahr waren landesweit nur 6159 neue Sozialwohnungen entstanden fast 15 Prozent weniger als 2017 und fast 1800 Einheiten weniger als noch 2016. Die Zahlen überraschten damals insofern, als das Land 2018 so viel Geld für die Förderung von Wohnraum ausgegeben hatte wie seit 2012 nicht mehr. Laut WDR ging der soziale Neubau 2019 nun erneut um zehn Prozent zurück. Die genauen zahlen will das NRW-Bauministerium Anfang Februar veröffentlichen. Der soziale Wohnungsbau soll vor allem einkommensschwache Menschen mit Wohnraum versorgen. Angesichts der seit Jahren stark steigenden Mieten hat in etlichen Großstädten inzwischen aber fast die Hälfte der Bevölkerung Anspruch auf eine Sozialwohnung. In den Ballungsräumen des Landes ist die Wohnungsnot im Niedrigpreissegment am größten.