Düsseldorf: In NRW drohen weitere Unwetter

Düsseldorf Heute und morgen sind starke Schauer möglich. Ab Samstag wird es warm.

Temperaturen bis zu 31 Grad: Nordrhein-Westfalen steht ein sommerlich warmes Wochenende bevor. "Der Tag heute startet freundlich, bis zu 25 Grad sind in NRW möglich", sagt Tanja Kraus-Lamprecht, Diplom-Meteorologin beim privaten Wetterdienst Meteogroup. "Am Wochenende liegt die Temperatur bei 25 bis 31 Grad, und es bleibt trocken. Vor allem im Norden des Landes ist es sommerlich."

Bereits am Dienstag hatte es Gewitter in der Region gegeben: In Düsseldorf-Wittlaer war ein Blitz in einen Dachstuhl eingeschlagen und hatte ihn in Brand gesetzt. Im gesamten Stadtgebiet hatte es Ampelausfälle gegeben. Außerdem war die Danziger Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden, weil eine lange Schlammspur die Fahrbahn bedeckte.