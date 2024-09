Bundesweit über 500 Fälle - vor allem Ungeimpfte In diesen NRW-Städten machen sich die Masern breit

Düsseldorf · Die Zahlen steigen stark an. In zwei Regionen in NRW gibt es Ausbrüche, viele Städte haben einzelne Fälle. Ärzte und Apotheker raten zum Impfen. Auch Erwachsene sollten ihren Status prüfen lassen.

29.09.2024 , 11:36 Uhr

Masern können zu Gehirnentzündungen führen. Impfen schützt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion