Dreister Diebstahl zur Weihnachtszeit : Hunderte Weihnachtsbäume in NRW gestohlen

Von Verkaufsflächen vor Geschäften werden immer wieder Weihnachtsbäume gestohlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Felix Kästle

Emmerich/Voerde Sie gehören zu Weihnachten wie das Ei zu Ostern: Im Dezember boomt die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen. Doch nicht nur Weihnachtsfans haben es auf die Tannen abgesehen. In den vergangenen Wochen landeten Hunderte Bäume in den Händen dreister Diebe.

Es scheint, als seien sie die perfekte Beute in der Vorweihnachtszeit: Weihnachtsbäume. Heiß begehrt, nicht immer billig und leicht zugänglich stehen die Tannen sonntags oft unbewacht auf Verkaufsflächen vor Supermärkten und Baumärkten, lediglich durch einen Zaun geschützt - wenn überhaupt. Jedes Jahr machen sich Diebe das zu Nutze und stehlen Weihnachtstannen im Wert von mehreren Tausend Euro. Erst am vergangenen Wochenende schlugen Diebe in Emmerich zu. Aus einem mit Bauzäunen gesicherten Verkaufsbereich stahlen die Täter zwölf Nordmanntannen, ohne den Zaun auch nur zu beschädigen. „Sie hoben die Tannenbäume vermutlich darüber“, sagt die Polizei.

Allein in diesem Monat wurden in ganz Nordrhein-Westfalen bislang mindestens 400 Tannen gestohlen. Rekordverdächtig ist da ein Diebstahl in Sundern im Sauerland. Aus einer Schonung wurden dort rund 200 Bäume entwendet. „Die lagen dort bereits fertig eingepackt“, berichtet ein Polizeisprecher. Doch bislang fehle von den Dieben jede Spur. Man ermittele noch, gehe aber von einem organisierten Verbrechen aus. „Im Sauerland kommt so etwas häufiger vor“, sagt der Sprecher. Wo die Weihnachtsbäume landen, ob sie in Deutschland oder in Polen und den Niederlanden verkauft würden, wisse man aber nicht.

Dass die Bäume weiterverkauft und nicht an Familienangehörige verschenkt werden, glaubt auch ein Sprecher der Kreispolizei Kleve, die den Emmericher Fall bearbeitet. „Die klauen die Bäume nicht, um sie zu verschenken, die wollen Geld damit machen.“ Solche Fälle gebe es jedes Jahr. Meist würden die Bäume aus eingezäunten Bereichen entwendet.



So auch in den vergangenen zwei Wochen geschehen in Gevelsberg (25 gestohlene Bäume), Ulm (130), Voerde (20) und Hagen (50). Laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger ist der Baumdiebstahl ein wiederkehrendes Problem, das alle Jahre wieder vor allem in Regionen wie dem Sauerland auftauche, wo es große Bestände „sichtbarer Kulturen“ gäbe. „Neben dem Diebstahl ist auch Vandalismus ein Thema“, sagt Sprecher Martin Rometsch. „Bäume werden in Brusthöhe abgesägt oder die Spitzen werden gestohlen.“ Trotz der hohen Zahl sei es aber kein Massenphänomen.