Was Patienten wissen müssen : Hunderte Operationen an Unikliniken fallen aus

Immer wieder gibt es Streiks an der Uniklinik Düsseldorf. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Verdi treibt den Streik an den sechs Unikliniken in NRW mit Härte voran: Allein in Essen sind zahlreiche Eingriffe ausgefallen, Düsseldorf meldet sich immer wieder aus der Notfallversorgung ab. Ein rasches Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.