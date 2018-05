Hagen : Hund fällt 25-Jährige in Treppenhaus an

Hagen Ein aggressiver Hund hat am Samstag eine 25-jährige Frau in Hagen in einem Treppenhaus angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Tier in die Frau verbissen. "Durch das beherzte Eingreifen eines Polizeikommissars konnte der Hund weggerissen und die Frau bis zum Eintreffen des Rettungswagens im Streifenwagen in Sicherheit gebracht werden", heißt es im Polizeibericht. "Der weiterhin aggressive Hund musste mit mehreren Schüssen erschossen werden, um die Gefahr weiterer Angriffe abzuwenden." Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach bisherigem Ermittlungsstand handele es sich "um einen Unglücksfall". Wie es genau dazu kam, sei aber noch ungeklärt. Auch über die Rasse des Tieres konnte die Polizei nichts sagen. Ebenso sei unklar, ob die Verletzte die Besitzerin des Hundes sei.

Zuletzt hatte der Fall des Kampfhundes Chico für Schlagzeilen gesorgt. Der Staffordshire-Mischling hatte Anfang April seine Besitzer totgebissen.

(dpa)