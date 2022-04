Die Inflationsrate im März 2022 für Nordrhein-Westfalen liegt im Vergleich zum März 2021 bei 7,6 Prozent. Das gab am Mittwoch das Statistische Landesamt in NRW (IT NRW) bekannt. Es ist nach Angaben der Statistiker die höchste seit fast fünf Jahrzehnten gewesen. Gegenüber dem Februar hat sich das Tempo der Preissteigerung im Jahresvergleich in NRW noch einmal deutlich beschleunigt.

Wie erwartet sind vor allem drei Dinge für Verbraucher deutlich teurer geworden: Heizen, Tanken und Lebensmittel. Heizöl hat dabei die höchste Preissteigerung von 100% erfahren und ist damit doppelt so teuer wie im Vorjahr.