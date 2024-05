Kolumne Studentenleben Abschied vom Geniekult

Wenn ich aber darüber nachdenke, ob künstlerische Kollaboration generell an Musikhochschulen weniger gut praktiziert werden kann, als im Vergleich zu Kunsthochschulen, müsste ich widersprechen. Auch wenn sich an Konservatorien Studierende mehr auf sich selbst fokussieren, da hier in den meisten Fällen daran gearbeitet wird, die eigenen musikalischen Fähigkeiten stetig zu verbessern, gibt es Strukturen, in denen Zusammenarbeit möglich ist. Ensembles oder Orchester wären dafür die besten Beispiele, in denen einzelne Stimmen zusammen das große Ganze formen. Erkennt man also die gesellschaftliche Relevanz des gemeinsamen Schaffens, sinkt für einen selbst auch der Druck im Alleingang Wunder bewirken zu müssen. Kollaboration stärkt also nicht nur die Gruppe, sondern auch das Individuum.