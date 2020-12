Hochschule wieder im Online-Modus : Zurück ins Netz

Düsseldorf Nach einer neuen Allgemeinverfügung des Landes NRW sollen die Hochschulen auf die digitale Lehre umstellen – und zwar grundsätzlich. Nun beraten die Corona-Task-Forces und Rektorate, wie das in der kurzen Zeit zu realisieren ist.

In der Nacht zum Dienstag erreichte die Hochschulen in NRW eine neue Allgemeinverfügung des Landes, nach der sie „grundsätzlich auf digitale Lehre“ umstellen sollen. Die Folge: Gestern tagten die Corona-Task-Forces und Rektorate der Hochschulen und Universitäten um zu beraten, wie die Lehre nun zu gestalten sei. Denn an einigen Hochschulen fanden im Wintersemester – in entsprechend großen Hörsälen, kleinen Gruppen und Anwesenheitslisten zur Kontaktverfolgung – bisher durchaus Präsenzveranstaltungen statt.

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf reagierte gestern als eine der ersten auf die neue Allgemeinverfügung mit einer Streichung aller Präsenzangebote mit sofortiger Wirkung. In einer Mail wandte sich Rektorin Anja Steinbeck an alle Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter. Ausnahmen gelten für Laborpraktika oder auch den Unterricht am Krankenbett. „Ausgenommen sind zudem bereits laufende Veranstaltungen für Erstsemester in Bachelor- und Staatsexamen-Studiengängen“, so Steinbeck. Auch Prüfungen dürfen stattfinden, und die Bibliothek bleibt geöffnet. „Anders als im Sommersemester sind unsere Lehrenden und Studierenden nun sehr viel besser auf die digitale Lehre vorbereitet“, sagt Achim Zolke, Sprecher der Heinrich-Heine-Universität. „Wir können also sofort umswitchen. Schade ist natürlich, dass nun auch diejenigen, die in den Hörsaal gedurft hätten, wieder zu Hause bleiben müssen.“ Dabei habe die Präsenzlehre im Oktober und November gut funktioniert.