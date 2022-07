Kolumne Studentenleben : Wohl und Wehe der Akademisierung

Das Studium schafft manchmal Probleme, die niemand geahnt hatte. Ein Beispiel ist die universitäre Ausbildung von Physiotherapeuten.

Wie so oft kann man dem etwas Wahres abgewinnen – wie so oft positionieren sich Kritiker hier aber in einer moralischen Überlegenheit und verkennen zum einen den demografischen Wandel der letzten Jahrzehnten, zum anderen aber auch die Wünsche und Rolle von Arbeitseinsteigern in der Gesellschaft. Sie werden dafür verantwortlich gemacht, was Alteingesessene verbockt haben, und sollen sich solidarisch denen gegenüber zeigen, von denen sie keine Solidarität erfahren.

Ein Beispiel könnte die Komplexität der Situation anreißen: An Unikliniken, wie der in Düsseldorf, wird die Ausbildung für Physiotherapie bezahlt angeboten. In der Regel war es bei diesem Bildungszweig oft so, dass man dafür selbst in die Tasche greifen muss. Das Pensum gleicht im Grunde einem dualen Bachelorstudium, gerade an den Unikliniken sind die Lehrpläne oftmals bereits akademisch aufgebaut. Man belegt beispielsweise Kurse mit gleichen Inhalten wie im Medizinstudium, schreibt Hausarbeiten und arbeitet nebenbei in Praxen und Krankenhäusern. Um als vollwertiges Studium zu zählen, fehle oft nur noch eine abschließende Bachelorarbeit, ein paar Monate mehr Praxiserfahrung und grünes Licht aus der Politik.