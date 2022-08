Kolumne Dozentenleben : Lust auf Begegnung

Meinung Düsseldorf Der Urlaub kann zu einem großen Gewinn werden: Wenn wir dabei auch Erfahrungen mit einer Fremdheit machen, die keine Eigenschaft beschreibt, sondern nur die Distanz zwischen Vertrautem und Neuem.

Urlaub? Erlebnisse an Orten, die „nur Einheimische aufsuchen“?

Ein Tourist, der in Namibia die Himba-Frau mit Baby für seinen whatsapp-Status brauchte, kommt mir in den Sinn. Himba-Nomaden fehlen die unteren Schneidezähne, sie tragen Lendenschurz. Das Fett, mit dem sie sich einreiben, lässt die Haut rot schimmern. Wie gemacht als Trophäe für touristische Selbstbespiegelung. Sind wir nur dort, wovon wir Bilder ins Netz stellen? Oft erzählen wir nicht, worüber wir mit „Einheimischen“ sprechen, sondern was wir verzehren. Aperol Spritz-Fotos sind mit 1,6 Millionen Clicks hoch im Kurs. Uns daheim beschleicht das schale Gefühl, bei der Inszenierung dabei gewesen zu sein: Der Sonnenuntergang macht schläfrig.