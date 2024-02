Unis im Vergleich Klein gegen Groß

Renommé Wer in Aachen ein Ingenieurstudium an der RWTH absolviert hat, um den reißen sich die Arbeitnehmer, denn die RWTH hat einen hervorragenden Ruf. „Gleichzeitig kann es in Veranstaltungen dort so voll sein, dass der Vortrag eines Professors per Video in den Nachbarhörsaal übertragen wird“, sagt Expertin Karin Wilcke. „Es gibt aber auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Ruf einer Uni und dem Ruf eines Faches. Beispielsweise sind Experten für Cyber Security derzeit so gesucht, dass vollkommen unerheblich ist, ob sie in Mönchengladbach oder Mülheim, also eher kleinen Hochschulstädten, studiert haben.“ Grundsätzlich rät Wilcke davon ab, den Ruf einer Hochschule für die Studienwahl heranzuziehen. „Sonst sitzt man nachher an einer riesigen Uni, die gar nicht zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben passt.“