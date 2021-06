Hochschulen : Willkommene Gäste im Hörsaal

Düsseldorf Die Pandemie hat nicht nur die Studierenden der Hochschulen stark betroffen, sondern auch die Gasthörer: So ging die Zahl der älteren Hörsaalbesucher an Universitäten in NRW stark zurück. In Zukunft rechnen die Hochschulen aber mit einem starken Zuwachs.

Vereinzelt sieht man sie in Seminaren und Vorlesungen zwischen den jungen Studierenden sitzen und sieht gleich: „Ah, Gasthörer!". Denn immer mehr ältere Menschen entscheiden nach ihrer Berufstätigkeit, sich auf wissenschaftlichem Niveau mit den Dingen zu beschäftigen, die sie persönlich interessieren, und schreiben sich an den Hochschulen als Gasthörende ein. Sie belegen dann einzelne Vorlesungen und Seminare beispielsweise in Ingenieurwissenschaften, Kunstgeschichte oder Germanistik, sitzen zwischen den regulären Studierenden, ohne jedoch Prüfungsleistungen abzulegen. Dabei entscheidet jede Hochschule selbst, welche Kurse sie für die Gasthörenden öffnet.

Die Hochschule Niederrhein hat ein besonderes Konzept entwickelt, genannt „Faust": „Faust funktioniert bei uns etwas anders als herkömmliche Gasthörendenprogramme, wie man sie an den Universitäten findet“, sagt Moritz Heß, Professor für Gerontologie am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein und Leiter des Kompetenzzentrums Ressourcenorientierte Alter(n)sforschung, das für das Faust-Programm verantwortlich ist. „Es gibt bei uns nicht einfach eine Auflistung von Vorlesungen und Seminaren, die für Gasthörende geöffnet sind. Wir bieten Veranstaltungen, die extra für die älteren Gasthörenden konzipiert und inhaltlich auf sie zugeschnitten sind, die sich an ihrer Lebenswelt orientieren.“ So gibt es Vorlesungen zu Kunst und Kultur, Gesundheit, Religion oder Philosophie. In großangelegten Ringvorlesungen werden Themen aus unterschiedlichen Wissenschaftsperspektiven beleuchtet. „Zusätzlich gibt es dann die Angebote aus den Fachbereichen, also Lehrveranstaltungen, bei denen sich die Gasthörenden unter die Studierenden mischen und am ,normalen‘ Studienalltag teilnehmen“, so Heß.

Zudem bekommen die Gasthörenden nicht einfach nur ein Gasthörerverzeichnis an die Hand, sondern werden bei der Auswahl der Seminare und beim Anmeldeprozess begleitet. „Wir nehmen den interessierten Senioren da eine große Hürde, sie müssen beispielsweise nicht selbstständig einen Professor anschreiben und fragen, ob sie an einem Seminar teilnehmen dürfen. Wir beraten die Gasthörenden, kennen Sie oft schon mehrere Jahre", sagt Nicole Klösges, Sozialarbeiterin und Koordinatorin des Faust-Programms. Das Konzept bindet die Gasthörenden nachhaltig: 35 Prozent der Teilnehmenden bleiben drei bis fünf Jahre dabei. Von anfänglich 15 interessierten Teilnehmenden wuchs die Zahl in den vergangenen 25 Jahren auf 300 Gasthörende pro Semester. Damit gehört die Hochschule Niederrhein bundesweit zu den Fachhochschulen mit der größten Gasthörendenzahl.

Bis zur Corona-Pandemie: NRW-weit sank die Zahl der über 60-jährigen Gasthörenden im Wintersemester 2020/21 mit 47 Prozent um fast die Hälfte, wie das Statistische Landesamt mitteilte. „Auch wir haben große Rückgänge zu verzeichnen“, sagt Nicole Klösges. „Nur etwa 25 Prozent unserer Gasthörenden sind in der Corona-Zeit dabei geblieben.“ Für diejenigen hat Klösges digitale Lehrgänge zu Plattformen wie Zoom angeboten, um die ältere Generation fit zu machen für das Lernen am Bildschirm. „Unsere Gasthörenden sind im Schnitt 65 bis 69 Jähre alt. Sie legen Wert darauf, sich auszutauschen. Viele waren anfangs skeptisch, sich auf digitale Angebote einzulassen. Und anders als unsere Studierenden mussten sie das ja auch nicht. Aber: Diejenigen, die dabei waren, konnten auch positive Aspekte des digitalen Lernens sehen, sie haben sich nicht nur fachlich weitergebildet, sondern finden sich nun auch in der digitalen Welt besser zurecht. Und wir haben eine ganz neue Zielgruppe erschlossen – nämlich solche Gasthörende, die nicht mobil sind.“

Eine besondere Art der Gasthörerschaft hat auch die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf etabliert: Während man sich ganz klassisch aus dem Vorlesungsverzeichnis Seminare und Vorlesungen heraussuchen kann, die einen interessieren, gibt es außerdem die Bürgeruniversität. Dafür hat die Uni extra ein Haus mitten in der Düsseldorfer Innenstadt bezogen: das Haus der Universität. Dort finden Ringvorlesungen ebenso statt wie Vorträge zu aktuellen Forschungsfragen. Alle interessierten Düsseldorfer Bürger können so in den Dialog mit den Wissenschaftlern der Heine-Uni treten. Während der Corona-Pandemie fanden auch dort alle Veranstaltungen digital statt – wie etwa die Ringvorlesung zu Joseph Beuys.

Im kommenden Semester sollen die Angebote der Düsseldorfer Bürgeruniversität wie auch an der Hochschule Niederrhein wieder weitestgehend in Präsenz stattfinden. Seminare und Vorlesungen in Krefeld und Mönchengladbach drehen sich dann um Themen wie 2500 Jahre Philosophie, Bildhauerei oder Musiktheater. Es findet aber auch die große Ringvorlesung „Macht der Berührungen“ die Gasthörenden wie Studierenden offen steht. „So entsteht ein intergenerativer Dialog, die Generationen profitieren voneinander – die Jungen von der Erfahrung der Älteren, aber die Älteren eben auch von dem Wissen der Jüngeren, wenn es beispielsweise um Technologien geht“, sagt Moritz Heß.