Tipps für das Auslandssemester Blick über den Tellerrand

Ansprechpartnerin an der HHU ist die Erasmus-Koordinatorin Renate Thamm. Sie ist ausgebildete Übersetzerin und hat BWL in Aachen studiert. „Nach meinem Abschluss habe ich am Lehrstuhl gearbeitet und unter anderem die Erasmuspartnerschaften betreut. Da habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit Spaß bereitet, daher habe ich mich gezielt auf Stellen in International Offices beworben“, erzählt sie. Seit 2002 ist sie im Bereich „Outgoings“, also den Auslandsaufenthalten von Studierenden und Beschäftigten der HHU, tätig. Aus der einen Stelle, die es bei ihrem Einstieg in diesem Bereich gab, sind mehrere geworden, und auch das International Office ist seitdem gewachsen. Woran das liegt, erklärt Stephan Hollensteiner, der Leiter des International Office: „Der erste Expansions- und Institutionalisierungsschub erfolgte durch die steigende Anzahl von Erasmus-Aufenthalten, ein weiterer Schub dann durch die Zusammenarbeit mit nicht-europäischen Hochschulen.“ Seit November hat Hollensteiner die Leitung des International Office inne, zuvor war der promovierte Geistes- und Sozialwissenschaftler beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der Universität Duisburg-Essen tätig.