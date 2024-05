Kolumne Studentenleben Zeit-Management

„Ok, lass mich eben gucken, ich glaub’ übernächsten Freitag ginge gut für Volleyball“, sage ich, während meine Augen den Kalender im Handy überfliegen. Die Antwort aus der Runde kommt prompt: „Ist bei mir blöd, da bin ich in der Heimat. Was ist mit Dienstag, dem 25.? Ne Sorry, 28. War im falschen Monat.“ Ich höre das Blättern von Notizbuchseiten. „Uff, bei mir ist Dienstag generell schlecht, wegen der Arbeit, könnte da erst so ab 21 Uhr und dann ist auch stressig.“ Antwortet die dritte Person in unserer Gruppe. „Aber ich hab’ meinen Kalender auch zuhause und kann euch also erst später was festes sagen.“