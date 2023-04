Wintersemester 2021/2022 Das sind die beliebtesten Studiengänge an deutschen Hochschulen

Ein Ranking von „Statista“, einer Online-Plattform für Statistik, gibt nun Antwort auf diese Frage. Es basiert auf den 20 am stärksten besetzten Studienfächern an deutschen Hochschulen im Wintersemester 2021/2022. Dabei fällt auf, dass die gefragten Studiengänge sich in den letzten 40 Jahren stark verändert haben. Galten im Wintersemester 1980/81 noch Rechtswissenschaft, Allgemeinmedizin und Germanistik als besonders gefragt, taucht letzterer Studiengang mittlerweile nicht mehr in der Top-8-Liste auf.