Alle Infos zur Universität : Uni Paderborn – studieren in der Provinz?

Infos Zehn Gründe, der Uni Paderborn eine Chance zu geben.

Die Großstädter in NRW belächeln Paderborn gerne mal als Provinzstadt. Doch trotz Kleinstadtflair ist dieser Uni-Standort für Studenten alles andere als langweilig.

Traditionsreiche Kneipen, eine florierende Studentenszene und klassische Studentenviertel, die man in Düsseldorf, Duisburg oder Essen vergeblich sucht, finden Sie in Paderborn.

Die Universität selbst hat auch einiges zu bieten: Über 20.000 eingeschriebene Studenten, angesehene Studiengänge und ein zentraler Campus mit Mensa, Bib, Unisport und umliegenden Ausgehmöglichkeiten.

Wie groß ist die Uni Paderborn?

Gründung: 1972

Anzahl der Studierenden: über 20.200 Studenten

Anzahl der internationalen Studierenden: 2.714 Studenten

Professoren: 398

Mitarbeiter: 2.142

Fakultäten: 5 Fakultäten

Studiengänge: 65 Studiengänge im Bachelor und Master

Semesterbeitrag: circa 320 Euro

Facebook: 17.079 Likes

(Gerundete Angaben, Stand 2017)

Ist Paderborn eine Studentenstadt?

Paderborn – Paderboring? Die Kleinstadt hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Studieren junge Leute erst einmal dort, ändern sie schnell ihre Meinung: Wer in Paderborn lebt, lernt die Vorzüge der Stadt in der Region Ostwestfalen-Lippe kennen. Mit einem Studentenanteil von über 13 Prozent gibt es hier beliebte Studentenviertel mit Kneipen, die überwiegend von Studenten besucht werden. Eine richtige Studentenszene also.

Zum Ausgehen zieht es die Studenten ins Paderquellgebiet und in das Hafenviertel. Hier befinden sich eine Handvoll Clubs. Beliebt sind auch die Studentenkneipen AKKA, Blauer Engel oder die Lötlampe. In gemütlicher Atmosphäre genießen die Studenten hier nach den Vorlesungen noch ein Paderborner, das regionale Bier.

Zusätzlich organisiert der AStA immer wieder Partynächte und Semesterfeten, darunter auch das AStA-Sommerfestival, dass das größte Campusfest in Deutschland ist. Eines der größten deutschen Volksfeste wird ebenfalls in der Provinzstadt veranstaltet: Jährlich findet hier das Libori statt.

Pendelnde Studenten gibt es in Paderborn wenige. Die meisten Studenten wohnen am Studienort. Die Mieten sind größtenteils bezahlbar. Nur vor Semesterbeginn gestaltet sich die Wohnungssuche etwas schwieriger. Viele Studenten kommen im Riemekeviertel, im Angsgarviertel, in der Südstadt oder im Paderquellgebiet unter. Besonders günstig sind die Mieten in der näheren Umgebung, beispielsweise in Schloss Neuhaus und in Paderborn-Elsen. Busse und Bahnen fahren alle paar Minuten Richtung Universität Paderborn, kurz UPB.

Wie groß ist der Campus der Uni Paderborn?

Über 20.200 Studenten sind an der Universität Paderborn eingeschrieben. Bei dieser Hochschule handelt es sich um eine echte Campus-Universität. Fast alle Gebäude der Universität befinden sich auf dem Campusgelände. Von der Vorlesung in die Bib, zum Studierendensekretariat oder in die Mensa geht es bequem zu Fuß. In Campusnähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und beliebte Studentenkneipen wie die Lötlampe.

Wo steht die Uni Paderborn im Hochschul-Ranking?

Im CHE-Hochschulranking schneidet die Universität Paderborn insgesamt gut ab. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften erreicht im diesjährigen CHE-Ranking sogar mehrere Spitzenpositionen. Damit zählt die Uni Paderborn zu den am besten bewerteten Hochschulen in diesem Bereich. Vor allem der Studiengang Wirtschaftsinformatik punktet in Bezug auf die praktische Ausrichtung sowohl im Bachelor als auch im Master. Die Studierenden fühlen sich im Studium durch die Dozenten laut der Befragungen gut betreut und unterstützt. Angehende Studenten können sich auf zahlreiche Angebote zum Studieneinstieg und im ersten Studienjahr freuen.

Welche Studiengänge gibt es an der Uni Paderborn?

Über 65 Studiengänge im Bachelor und Master verteilen sich auf fünf Fakultäten. Die Universität Paderborn bietet sowohl Ein-Fach-Studiengänge als auch Zwei-Fach-Studiengänge an. Bei den Zwei-Fach-Studiengängen belegen Sie zwei gleichwertige Hauptfächer. Einige Studiengänge werden auch als duales Studium neben der Berufsausbildung angeboten.

Die Bachelor- und Masterstudiengänge teilen sich auf folgende Fakultäten auf.

Fakultät für Kulturwissenschaften: Studiengänge im Bachelor und Master Richtung Lehramt, Linguistik, Medienwissenschaften, Kunst und Philosophie.

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: Der Bachelor, der Master und die Promotion in Studiengängen wie Wirtschaftswissenschaften, Sportökonomie und International Business Studies ist möglich.

Fakultät für Naturwissenschaften: Bietet in drei Instituten verschiedene Studiengänge im Bereich Chemie, Physik, Sport und Gesundheit an.

Fakultät für Maschinenbau: Hier dreht sich alles um das Studium im Bereich Technik bei Master- und Bachelorstudiengängen wie Chemieingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen und natürlich Maschinenbau.

Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik: Diese Fakultät bietet Studiengänge wie Computer Engineering, Informatik und Technomathematik an.

Wie hoch ist der NC an der Universität Paderborn?

Ohne NC ist die Universität Paderborn nicht. Beliebte Studiengänge wie Mathematik auf Lehramt, Mode-Textil-Design und Pädagogik haben mehr Bewerber, als Studienplätze zur Verfügung stehen. Als primäres Auswahlkriterium wird der Abitur-Notendurchschnitt herangezogen. Die Auswahlgrenzen können dabei von Semester zu Semester schwanken und sind von der tatsächlichen Anzahl der Bewerber abhängig.

Bei Fächern wie Erziehungswissenschaften bedeutet das beispielsweise einen NC von 3,0, bei Medienwissenschaften muss es schon ein Abitur-Notendurchschnitt von 2,2 sein. Andere Fächer wie Europäische Studien, Chemie oder Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft sind dagegen zulassungsfrei.

Studienplätze für Wirtschaftswissenschaften und International Business Studies im Bachelor werden über das DoSV (Dialogorientierte Serviceverfahren) mit Unterstützung durch die Stiftung für Hochschulzulassung vergeben. Angaben über die zu erwartenden Auswahlgrenzen macht die Uni in diesem Fall keine. Bei 250 Studienplätzen und knapp 1500 Bewerbern ist der Konkurrenzkampf hoch.

Wie funktioniert die Bewerbung an der Hochschule in Paderborn?

Sowohl der Antrag auf Einschreibung bei zulassungsfreien Studiengängen als auch die Bewerbung bei zulassungsbeschränkten Studiengängen werden über ein Online-Bewerbungsportal eingereicht. Informationen über das jeweilige Zulassungsverfahren finden Sie auf der Webseite der Uni Paderborn. Nach Ihrer Anmeldung werden Sie schrittweise durch den Bewerbungsprozess geführt. Müssen zusätzliche Unterlagen eingereicht werden, wird dies im Portal erklärt.

Was müssen Sie bei der Einschreibung an der Uni Paderborn beachten?

An der Universität Paderborn können Sie sich für bis zu sechs Fächer gleichzeitig bewerben. Möchten Sie sich darüber hinaus für weitere Studiengänge bewerben, kontaktieren Sie das Studierendensekretariat. Planen Sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ist die Bewerbung an der Uni noch vor Antritt des FSJ möglich. Erhalten Sie eine Zulassung, bewahren Sie diese gut auf. Den Zulassungsbescheid können Sie nach Ihrem FSJ bei einer erneuten Bewerbung einreichen. Damit werden Sie bei der Vergabe der Studienplätze bevorzugt. Achten Sie darauf, dass Sie alle geforderten Unterlagen vollständig einreichen und die Immatrikulation innerhalb der genannten Frist abschließen.

Was ist die O-Woche an der Uni Paderborn?

Zulassung erhalten und Immatrikulation abgeschlossen? Als angehender Student können Sie sich auf die O-Woche freuen, die Orientierungswoche der Universität Paderborn. Während der Orientierungstage haben Sie die Gelegenheit, den Campus kennenzulernen und einen Überblick über Ihr Studium zu erhalten. Eine Woche vor dem Vorlesungsbeginn finden die zentrale Begrüßungsfeier mit dem Präsidenten der Universität und studiengangbezogene Programme zur Orientierung statt.

Wie gut ist die Mensa der Uni Paderborn?

2014 wurde der Anbau der "Mensa Academica" fertiggestellt. Das neue "Mensa Forum" bietet 600 zusätzliche Sitzplätze auf zwei Ebenen. Täglich geben die beiden Mensen bis zu 4500 Essen aus. Doch trotz der Erweiterung müssen Studenten weiterhin lange Schlangen an der Essensausgabe in Kauf nehmen.

Mit der Qualität der Gerichte sind die Studierenden im Großen und Ganzen zufrieden: Hier gibt es Pita mit Feta und Tomatensoße, Maultaschen, das Pastabuffet oder vegetarische Knusper-Nuggets für unter zwei Euro. Ganz fortschrittlich können Sie die aktuellen Speisepläne per "Mensa UPB App" auf Ihr Smartphone holen und Ihr Gericht mit ein bis vier Sternen bewerten.

Wie gut ist die Uni-Paderborn-Bibliothek?

Die Bibliothek der Universität Paderborn hat an Wochentagen von 7.30 Uhr bis um Mitternacht geöffnet. Genügend Zeit, um in der Klausurenphase in Ruhe zu lernen. Am Wochenende schließt die Bib schon um 21 Uhr. Die Studenten bewerten ihre Bib positiv: Die Bibliothek ist leise und im Gegensatz zur Mensa sind hier genügend Plätze vorhanden.

Was bietet der Hochschulsport der Uni Paderborn an?

Wer lange hinter den Büchern sitzt, möchte auch einen Ausgleich haben. Der Hochschulsport der Universität Paderborn ist eine gesunde Möglichkeit den Kopf freizubekommen. Das Kursangebot bietet Sportarten von A wie Aikido bis Z wie Zirkeltraining. Mit Salsa, Golf, Entspannungskursen und dem "Material Arts Workout" müsste auch das passende sportliche Angebot für Sie dabei sein. Die Preise schwanken zwischen wenigen Euro pro Kurs und mehreren Hundert Euro für Uni-Sportreisen. Dafür können Sie Kitesurfen in Dänemark lernen, an der Atlantikküste wellenreiten oder auf der Ostsee die Segel setzen.

Was ist das Paul der Uni Paderborn?

Das Paul der Universität Paderborn ist das Paderborner Assistenzsystem für Universität und Lehre. Über dieses Campus Management System werden alle Vorgänge des Studiums erledigt. Sie bewerben sich über Paul, belegen Lehrveranstaltungen und melden sich zu Prüfungen an. Für das System ist auch eine App erhältlich – die Paul-App. Damit können Sie den Stand Ihrer Bewerbung, die Räume Ihrer Lehrveranstaltung oder Prüfungstermine einfach auf Ihrem Smartphone prüfen.

Koala und Panda - was verbirgt die Uni Paderborn hinter den Tiernamen?

Beim Koala der Universität Paderborn handelt es sich um eine koaktive Lern- und Arbeitsumgebung, also eine E-Learning-Plattform, die es ermöglicht, Lernmaterialien zu verwalten und diese herunterzuladen. Auf dieser Plattform können sich Studierende und Dozenten über Lerninhalte austauschen und Interessen- oder Lerngruppen erstellen, um die Informationen der Vorlesungen aufzuarbeiten und zu vertiefen.

Panda bezeichnet das Paderborner Assistenzsystem für Nachrichten, Dokumente und Austausch. Es basiert auf dem Lern-Management-System Moodle. Hier können Studenten oder Dozenten Umfragen, Abstimmungen und Tests erstellen, Aufgaben bereitstellen, Bewertungen durchführen, Unterlagen hoch- und herunterladen und Lerninhalte vertiefen. In Zukunft soll nur noch eine E-Learning-Plattform an der Hochschule in Paderborn verwendet werden. Paul und Koala werden dann zugunsten von Panda abgeschaltet.

Wie funktioniert das Webmail der Uni Paderborn?

Bei allen Online-Diensten der Uni und für Ihre studentische E-Mail-Adresse melden Sie sich mit Ihrem zentralen Uni-Account an. Diesen können Sie nach der Einschreibung beim Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) einrichten. Mit Ihrem zentralen Uni-Account erhalten Sie Ihre studentische E-Mail-Adresse und die Zugangsdaten für das Postfach. Den Uni-Account benötigen Sie, um das WLAN in der Uni nutzen zu können und sich an den Computern im IMT einzuloggen.

(rpo)