Zehn Dinge, die Sie über die Uni Münster wissen sollten

Entweder es regnet in Münster, oder die Glocken läuten - so lautet ein bekannter Spruch in Münster. Der Wahrheitsgehalt wurde schon von der Examensarbeit von Frank Weritz widerlegt. In Münster regnet es nicht mehr als an anderen Orten auch. Trotzdem finden Sie auf dem Unigelände einen Regenschirmautomaten.