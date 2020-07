Abitur 2020 : Planen für die Zeit nach dem Schulabschluss

Auch die Zeugnisübergabe war in diesem Jahr anders als bisher: In Berlin versammeln sich Abiturienten auf dem Sportplatz – mit viel Abstand. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Egal ob der Weg direkt an die Uni führt, ein Ferienjob oder ein Soziales Jahr ansteht – Absolventen müssen sich jetzt darum kümmern, wie es nach dem Ende der Schulzeit weitergeht. Eine Expertin gibt Tipps.

Von Isabelle de Bortoli

Nun haben sie also doch stattgefunden, die Abiturprüfungen 2020. Viel Ungewissheit gab es im Vorfeld für die Abiturienten in der Corona-Krise. In diesen Tagen können die allermeisten Absolventen ihre allgemeine Hochschulreifen in Empfang nehmen. Doch wie geht es jetzt weiter? Wie soll man sich nun für ein Studienfach, eine Hochschule entscheiden? Sich mit der Zeit nach dem Abi zu beschäftigen, darauf haben viele, gerade in diesen Tagen, keine große Lust. Dabei sollte jetzt geplant werden – egal, ob man studieren, einen Freiwilligendienst machen, oder jobben möchte.

„Tatsächlich ist die Ratlosigkeit – auch ganz unabhängig von Corona – groß“, sagt Karin Wilcke, Studienberaterin aus Düsseldorf. Die Expertin rät, die Zeit nach dem Abi gut zu planen. Und das geht auch trotz der Corona-Krise. Denn die Studienberatungen der Hochschulen haben sich bestens digital aufgestellt, wie man etwa an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf sieht: Das Team des „Online Studierenden Service Centers“ ist nicht nur per Telefon, sondern auch per Livechat erreichbar. Außerdem wurde Vortragswissen aus Workshops und Seminaren zur Studienfach-Findung online gestellt, ebenso wie Podcasts zur richtigen Studienwahlentscheidung. Außerdem gibt es das „Campusseepferdchen“, ein Onlinekurs zur Studienorientierung, sowie einen Studienwahl-Onlineworkshop. Ebenfalls nützlich: Die virtuelle HHU-Campusrallye, mit der man den Düsseldorfer Campus schon mal erkunden kann.

Eine erste Orientierung bei der Studienwahl können auch Online-Selfassessments geben. Sie unterstützen bei der Einschätzung der persönlichen Interessen und Stärken: Der Studium-Interessentest (SIT) wurde beispielsweise von Hochschulrektorenkonferenz erarbeitet www.hochschulkompass.de/studium-interessentest), das so genannte Selbsterkundungstool (SET) der Agentur für Arbeit bietet einen Überblick über die Vielzahl der in Frage kommenden Studiengänge und Berufsfelder (www.selbsterkundungstool.de). An der Ruhr-Uni Bochum findet man mit dem „Borakel“ den passenden Studiengang (www.ruhr-uni-bochum.de/borakel), an der Hochschule Niederrhein stellt der „HN Navigator“ alle Fächer mit vielen Infos und Videos vor (www.hn-navigator.de).

Eigentlich rät Studienberaterin Karin Wilcke Abiturienten immer zu einer kleinen Deutschlandreise, um sich Unis und vor allem Fächer und Vorlesungen näher anzusehen. „Manch einem öffnet das auch die Augen, wie es bei Jura, BWL oder Germanistik wirklich zugeht.“ Das geht aber in Corona-Zeiten auch: Denn alle Hochschulen haben in diesem Sommersemester ihren Vorlesungsbetrieb digitalisiert. Heißt: Vorlesungen aller Fächer können sich problemlos online angeschaut werden. Einfach mal bei dem entsprechenden Fachbereich nachfragen!

Eine wichtige Frage steht nach der Verkündung der Abi-Note an: Wo kann ich mein Wunschfach mit meinem Abidurchschnitt studieren? Wer sich optimal auf sein Studium vorbereiten und nicht wahllos Bewerbungen quer durch Deutschland absetzen will, sollte sich diese Frage stellen. Denn während man in Köln mit einem Schnitt von 2,5 keinen BWL-Studienplatz bekommt – dort war 2019 eine 1,5 im Abi erforderlich – sieht es in anderen Städten ganz anders aus. So lag der NC für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wuppertal bei 2,9. Auf der Internetseite www.auswahlgrenzen.de kann man für alle Fächer und Hochschulen in Deutschland nachschauen, welchen Abischnitt man braucht.

Mit all diesen Tools können die Abiturienten rechtzeitig bis zum 15. Juli eine Entscheidung für Studienort und Studienfach treffen – denn bis dahin muss man sich für die meisten Studiengänge in Deutschland bewerben.