Acht Gründe, warum Studenten der Uni Bochum keineswegs lebensmüde sind

Der Mythos der Selbstmord-Uni Bochum ist genau das: ein Mythos. Überdurchschnittlich hohe Selbstmordraten an der RUB lassen sich nicht belegen. Dennoch bietet die Uni Bochum psychologische Unterstützung in der Beratungsstelle Oase an. Falls der Stress im Leben oder in der Uni zu viel werden sollte, sind Sie an der Uni Bochum nicht allein.

Foto: CC BY lukas.klein 2.0