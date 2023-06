Ulrich Müller vom Centrum für Hochschulentwicklung Warum private Hochschulen boomen

Herr Müller, die staatlichen Hochschulen haben nach Jahren der Stagnation auf sehr hohem Niveau seit dem Jahr 2019 mit einem Rückgang von rund 42.000 rund zehn Prozent ihrer bisherigen Anzahl an Studienanfänger verloren. Entgegen dem allgemeinen Trend schrieben sich bei den privaten Hochschulen im gleichen Zeitraum durchschnittlich 15.700 Personen mehr ein als zuvor, ein Plus von rund 50 Prozent. Was machen die privaten Hochschulen anders, um Studierende anzusprechen?