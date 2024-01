Tipps zum Hochschulwechsel Neue Stadt, neuer Hörsaal

Immer gilt jedoch: Wer im höheren Fachsemester wechseln will, muss die Anforderungen an der Wunschuni genau in den Blick nehmen. Sonst droht der Wechsel zur Sackgasse zu werden. Und was Wechselwillige beachten müssen, ist teils sehr komplex. „Jedes Bundesland hat andere hochschulrechtliche Rahmenbedingungen“, sagt Ursula Pitsch von der Zentralen Studienberatung an der Universität zu Köln. Wer die Uni wechseln will, sollte sich daher zunächst an die Zielhochschule wenden und dort beispielsweise folgende Punkte klären: Gibt es Zulassungsbeschränkungen für höhere Semester, wie sehen die Zugangsbedingungen und das Bewerbungsverfahren aus? Welche Einschreibefristen gelten?