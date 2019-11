Hochschule : Der erste Eindruck entscheidet

Berlin Ob Schüler oder Student: Praktika gehören häufig zur Ausbildung dazu. Tipps für den gelungenen Einstieg ins Berufsleben.

Kein eigener Arbeitsplatz, keine Zugangsdaten für den Computer, kein richtiger Ansprechpartner und vorgeschobene Aufträge, weil nichts Besseres zu tun ist: Nicht immer sind Praktika für den Teilnehmden das, was er sich vorgestellt hat. Für eine sinnvolle Zeit vor der Ausbildung oder dem Studium müssen manche Dinge von der Unternehmensseite gut organisiert sein. Doch einiges haben Praktikanten auch selbst in der Hand, damit die praktische Arbeit in einem Unternehmen für sie ein Gewinn wird. Wir haben einige Tipps aufgeführt, wie das Praktikum zur echten Chance für den Berufseinstieg werden kann.