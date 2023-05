Umweg an die Uni Studieren ohne Abitur – so geht’s

Welche Bedingungen man erfüllen muss, um ohne Abitur zu studieren, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. „Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es nach mindestens zwei Jahren Ausbildung und mindestens drei Jahren Berufserfahrung möglich, ein Studium auch ohne Abitur zu beginnen“, sagt Vanessa Helfmeier, Studienberaterin an der Ruhr-Universität Bochum. Auch für die sogenannten Aufstiegsfortgebildeten, also Meisterinnen und Meister, Technikerinnen und Techniker oder Fachwirte, sei der Weg frei. Wichtig: Mit diesen Qualifikationen ist der Weg in jedes beliebige Fach möglich, es muss inhaltlich nicht zu dem passen, was der Anwärter oder die Anwärterin beruflich zuvor gemacht haben. „Allerdings kann es zu Zugangsprüfungen kommen, das entscheidet die jeweilige Fakultät“, erklärt Helfmeier. Für Aufstiegsfortgebildete falle diese Zugangsprüfung allerdings weg. Und so kann dann tatsächlich ein Tischlermeister noch Medizin ­studieren.