Studium mit Kind : Von der Spielecke in den Hörsaal

Mönchengladbach Studium, Job und Kind – junge Väter und Mütter haben es an der Hochschule doppelt schwer. Die Hochschule Niederrhein bietet Studierenden mit Nachwuchs verschiedene Möglichkeiten der Entlastung. Ein Beispiel.

Kaminski und ihre Mitstudierenden haben pro Semester acht Veranstaltungen, die immer am Wochenende stattfinden. Viele Angebote können online durchgeführt werden. „Die Dozenten sind da sehr flexibel“, erzählt Kaminski. Und wenn die Kinder mal nicht betreut sind, störe es keinen, wenn sie während einer Vorlesung auf dem Bildschirm zu sehen sind. Kaminski und ihre Kommilitoninnen, von denen einige ebenfalls Mütter sind, seien sich einig, sagt Kaminski: „Das Ganze ist nur machbar, weil die Hochschule so flexibel und unser Zusammenhalt untereinander so gut ist. Fehlt mal eine Studentin, dann schickt eine andere ihr die Mitschriften. Es gibt online-Lerngruppen, wir helfen uns gegenseitig.“

Die Angebote der Hochschule kommen wegen des Alters ihrer Kinder für sie nur begrenzt zum Einsatz. Die Ferienbetreuung nutzt sie allerdings sehr gerne. Sohn Dean sei davon begeistert. In den Oster- und in den Sommerferien hat er schon mitgemacht. Er habe von sehr netten Betreuern geschwärmt, die viel mit den Kindern unternehmen und auf sie eingehen. Außerdem finde ihr Sohn es toll, erzählt Kaminski, dass er mal die Hochschul-Welt seiner Mutter kennenlernen könne.

„Die Kinderferienbetreuung für Schulkinder ist ein besonderes Angebot“, bestätigt Anna Rings. Seit zwei Jahren ist sie die stellvertretende Stabsstellenleitung im Büro für Chancengerechtigkeit an der Hochschule Niederrhein. Außerdem ist sie Inklusionsbeauftragte. Die 31-Jährige, die in Chemnitz und Rostock Soziologie und Politikwissenschaft studiert hat, kennt sich bestens mit dem Thema Vereinbarkeit von Studium und Familie aus. Ihr Büro gibt es in dieser Form aber erst seit zwei Jahren. Davor war der Familienservice jahrelang an die Gleichstellung angedockt.

Die Kinderferienbetreuung an der Hochschule Niederrhein ist ein bekanntes und beliebtes Angebot, zu dem Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren eingeladen sind und häufig wiederkommen. Die Standorte der Hochschule werden gemeinsam betreut: Von Mönchengladbach aus fährt dann ein Shuttlebus die Kinder nach Krefeld. Dort werden sie am Campus betreut und machen Ausflüge. An den Kosten werden die Eltern mit einem kleinen Betrag beteiligt. Dieses Angebot wird intensiv nachgefragt – schließlich fallen die Prüfungsphasen der studierenden Elternteile oft mit den Schulferien zusammen.

Stark begehrt bei allen Eltern sind Kindergartenplätze, egal in welchen Lebenssituationen. Die Studierenden der Hochschule können auf einen Notfallplan zurückgreifen: Sie haben die Möglichkeit, sich für einen der zehn Kitabelegplätze bewerben. Die Hochschule betreibt keine eigene Kita, kooperiert aber mit einer Mönchengladbacher sowie einer Krefelder Kindertagesstätte. In den Fachbereichen Sozial- und Gesundheitswesen oder Hebammenwissenschaft kommt das traditionell häufiger vor als bei den Elektrowissenschaften.

Wer ein kleineres Kind hat und keine Betreuung, kann den Nachwuchs in Absprache mit den Lehrenden mitbringen. Wickelplätze, Stillmöglichkeiten und Eltern-Kind-Arbeitszimmer können spontan im Fall des Arbeitszimmers nach Buchung genutzt werden. Hier ruhen sich schwangere Studierende gerne mal zwischendurch aus. Rings: „Da steht ein schönes Sofa.“ In den Bibliotheken gibt es Spieleecken und Bücherkisten, auf den Parkplätzen reservierte Stellplätze für Eltern mit ihren Kindern.

Ein großer Bereich in Sachen Vereinbarkeit macht die Beratung aus. Schwangere Studierende und Mitarbeiter (die Angebote richten sich auch an diejenigen, die an der Hochschule arbeiten), wenden sich gerne an das Büro von Anna Rings, um sich über den Studienverlauf, Elternzeit, Elterngeld, Praktika und finanzielle Absicherung im Studium und viele andere Dinge zu informieren. „Und wenn wir nicht weiterwissen, wissen wir, an wen sich die Studierenden wenden können“, sagt Rings.

Übrigens: Wenn eine Studierende ein Baby bekommt und die Hochschule darüber informiert, erhält sie ein „Babywillkommenspaket“ mit Pflegeprodukten, Spielzeit und: einem Baby-T-Shirt mit dem Hochschullogo darauf.