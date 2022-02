Hirschhausen, Brandauer und Co : Studieren bei prominenten Professoren

Lehrt an der Universität Marburg im Fachbereich Medizin: Eckhard von Hirschhausen. Foto: Henrik Isenberg

Ein Medien-Seminar bei Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni? Eine Medizin-Vorlesung von Dr. Eckart von Hirschhausen? Prominente Dozenten sind im Hörsaal durchaus möglich. Denn einige Hochschulen schmücken sich mit bekannten Lehrkräften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabelle de Bortoli

Man sieht ihn regelmäßig zur Primetime im Fernsehen, er ist Moderator, Kabarettist, Autor – und vor allem: studierter und promovierter Arzt. Genau in dieser Funktion ist Eckart von Hirschhausen nun zum Honorarprofessor an der Universität Marburg im Fachbereich Medizin ernannt worden. In seiner Antrittsvorlesung im Januar sprach er zum Thema: „Warum Worte Medizin sind – Zwischenmenschliche Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung.“ Genau dieses Thema, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient nämlich, wird ein Schwerpunkt in Hirschhausens Lehre, so die Uni Marburg. Außerdem dürfen sich die Studierenden auf Veranstaltungen mit dem prominenten Professor aus dem Bereich „Klimawandel und Medizin“ freuen. Denn Hirschhausen engagiert sich bei „Scientists for Future" und initiierte die Stiftung „Gesunde Erde – gesunde Menschen" zu Klimaschutz und Gesundheit. „Ich möchte gerne das in den Vorlesungen weitergeben, was ich selber nie in Vorlesungen gehört habe: wie wichtig es ist, seine Worte für den Patienten so sorgsam zu wählen wie andere Arzneien. Und wie wichtig es ist, seine Stimme auch außerhalb der Medizin zu erheben, wenn die größte Gesundheitsgefahr die Klimakrise ist. Denn sie kann mit keinem Medikament sondern nur mit wirksamer Politik geheilt werden“, sagt Eckart von Hirschhausen.

Hirschhausens „bemerkenswerte Fähigkeit, für wichtige medizinische und gesellschaftliche Themen zu begeistern", solle mit der Honorarprofessur fester Bestandteil der Forschung und Lehre der Universität werden, so die Uni Marburg. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, innovativen Lehrformaten und inspirierenden Lehrenden wie Herrn von Hirschhausen im Medizin-Studium mehr Raum zu geben“, sagt Denise Hilfiker-Kleiner, Dekanin des Fachbereichs Medizin. Neben den öffentlichen Vorträgen gestaltete von Hirschhausen bereits die medizinische Lehre mit, etwa die fachbereichsübergreifende Ringvorlesung „Klimakrise und Gesundheit“ im Wintersemester 2021/22 und den Podcast „Diagnose: Selten“ gemeinsam mit dem Mediziner Jürgen Schäfer. Außerdem ist Hirschhausen Diskussionsgast in Lehrveranstaltungen, beispielsweise im „Dr. House“-Seminar von Schäfer, in dem medizinische Fälle aus der amerikanischen Krankenhaus-TV-Serie aufgegriffen und in einen wissenschaftlichen Kontext gestellt werden.

Info Hier kann man reinschauen in den Hörsaal Internet Einige Vorlesungen der prominenten Professoren kann man im Internet anschauen. Die Vorlesung von Eckart von Hirschhausen findet man unter: https://yve.tv/fb-medizin-hirschhausen. Ingo Zamperonis Vorlesung kann man sich unter www.youtube.com/user/stufeChannel noch einmal ansehen. Die Vorlesung von Alexander Graf Lambsdorff sowie anderen prominenten Gastprofessoren an der NRW School of Governance kann man unter www.youtube.com/user/nrwschool anschauen. Heine-Uni Auf www.hhu.de kann man sich informieren, wann die öffentliche Vorlesung von Klaus Maria Brandauer an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf stattfindet.

Übrigens: Der Begriff der Honorarprofessur bedeutet nicht, dass man habilitiert sein muss. Und noch etwas ist missverständlich. Honorarprofessoren bekommen kein Honorar, es handelt sich um eine nebenberufliche, ehrenamtliche Lehrtätigkeit parallel zum eigentlichen Beruf.

Auch ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni ist neuerdings Honorarprofessor. Der Journalist wird seine Erfahrungen an die Studierenden der Hochschule für Medien in Stuttgart weitergeben. Zamperoni studierte Amerikanistik, Jura und Geschichte und volontierte beim Norddeutschen Rundfunk. 2007 übernahm Zamperoni die Moderation des ARD-Nachtmagazins, ab 2014 berichtete er für zwei Jahre als Auslandskorrespondent aus den USA und veröffentlichte Bücher zum deutsch-amerikanischen Verhältnis. Mit Zamperoni habe man einen „exzellenten Praktiker“ für die Lehre gewonnen, so Hochschul-Rektor Alexander W. Roos. Von seiner Erfahrung könnten die Studierenden nur profitieren – vor allem im Bereich Moderation. Ingo Zamperoni vermittelt dem Nachwuchs unter anderem, welche journalistische Verantwortung in der kritischen Interviewführung steckt und welche Tücken sie mit sich bringt.

Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer gibt ein besonderes Gastspiel an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf: Er übernimmt die Heinrich-Heine-Gastprofessur, die bereits Persönlichkeiten wie Marcel Reich-Ranicki, Richard von Weizsäcker, Juli Zeh oder zuletzt Alt-Bundespräsident Joachim Gauck innehatten. Der Wiener Schauspieler wird für zwei Termine an die Heine-Uni kommen und dort neben einer öffentlichen Vorlesung auch ein Seminar für die Studierenden der Philosphischen Fakultät halten. Auch eine Lesung mit Publikumsgespräch ist geplant.

Die Veranstaltungen laufen unter dem Titel „Heinrich Heine – Liebe, Revolution, Europa“. Sie sind öffentlich, kostenfrei und finden – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – voraussichtlich am 30. März und am 27. April auf dem Campus der HHU statt. Neben den Studierenden und Angehörigen der Universität sind auch die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Die Heinrich-Heine-Gastprofessur ist ein Geschenk des Landes Nordrhein-Westfalen an die Universität zu ihrer Namensgebung im Jahr 1988.