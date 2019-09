Hochschule : Feldstudien und andere Exoten

Nach Angaben des Landesbauernverbandes rechnen die Landwirte in diesem Jahr mit zum Teil erheblichen Einbußen. Im Studiengang Precision Farming lernen angehende Landwirte, den Ertrag von Agrarflächen umweltschonend zu optimieren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Jenseits der Standard-Studienfächer gibt es an Universitäten viel Ausgefallenes zu entdecken. Wir stellen eine Auswahl vor.

Studiengänge wie Germanistik, Medizin und Jura kennt jeder. Aber „Code & Context“ und „Precision Farming“? Wir stellen neue Studiengänge vor, von denen einige wirklich exotisch sind.

Precision Farming in Höxter

Info Alles Wissenswerte zu seltenen Studiengängen Studiengänge Alle Angebote in Deutschland findet man unter www.hochschulkompass.de. Dort kann man nach Regionen oder Abschlüssen filtern sowie sich nur die Studiengänge anzeigen lassen, die zulassungsfrei sind. Infos zu den im Text genannten Studiengängen gibt es hier: Precision Farming:

www.th-owl.de Kindheitspädagogik:

fliedner-fachhochschule.de Unternehmensmanagement: www.dual.rfh-koeln.de/studium Intelligence and Security Studies: www.unibw.de/ciss/miss Code & Context:

www.th-koeln.de/studium Innovationen in der Sozialen Arbeit: www.katho-nrw.de Digital Transformation

www.uni-wh.de

Die Rolle des Landwirtes ist im Wandel: autonome und hoch automatisierte Maschinen erledigen die Arbeit, während die Landwirte mehr analysieren und planen – und auf klimatische und ökologische Veränderungen schnell und nachhaltig reagieren müssen. Im Studiengang Precision Farming in Höxter lernen Studierende den effektiven Einsatz digitaler Daten mit dem Ziel, den Ertrag von Agrarflächen umweltschonend zu optimieren. Dabei ist der Studiengang in Höxter, der seit knapp einem Jahr angeboten wird, auch schon international ins Blickfeld geraten, so besteht etwa ein Austausch mit Studierenden aus den USA. Der Studiengang ist zulassungsfrei.

Kindheitspädagogik dual,

Düsseldorf

Wer dual studiert, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Studium bietet viel Praxiserfahrung und gleichzeitig einen akademischen Abschluss. Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf weitet ihr Angebot in dem Bereich aus und bietet zum Wintersemester den Bachelor-Studiengang Kindheitspädagogik in dualer Form an. Kindheitspädagogen begleiten, unterstützen und fördern Bildungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern im Alter von null bis vierzehn Jahren. Das theoretisch Erlernte setzen die Studierenden unmittelbar praktisch um, denn drei Tage in der Woche arbeiten sie beispielsweise in Kindertagesstätten, in Ganztagsschulen oder in der Schulsozialarbeit. Eine offizielle Bewerbungsfrist gibt es an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf nicht. Studienplätze werden bis zum Studienbeginn nach Verfügbarkeit vergeben.

Unternehmensmanagement, Neuss

Wer später ein Start-up leiten will, kann künftig am Standort Neuss der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln „Unternehmensmanagement“ studieren. Der Bachelor-Studiengang startet neu zum kommenden Wintersemester. Die Studierenden besuchen zum Beispiel Veranstaltungen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Psychologie oder Patentwesen und werden so auf Aufgaben im Management von kleinen oder mittelständischen Unternehmen vorbereitet. Zudem bietet die Hochschule den neuen Masterstudiengang „Entrepreneurship“ an. Hier steht das eigene Unternehmen als Projekt des Studiums im Mittelpunkt. In Workshops und Coachings lernen die Studierenden, die Gründung und den Aufbau des Unternehmens voranzutreiben.

Intelligence and Security Studies, München

Ein Studiengang für 007: In München ist der erste deutsche Masterstudiengang für Geheimdienste unter dem Titel „Intelligence and Security Studies“ gestartet. Der Studiengang ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und der Universität der Bundeswehr München, auf dem Stundenplan stehen „Menschenrechte“ ebenso wie „Globale Bedrohungen“ oder „Cyber Defence“. Er ermöglicht eine gemeinsame Ausbildung künftiger Führungskräfte in den Nachrichtendiensten und dem Militärischen Nachrichtenwesen. Ziel des Studiums ist, die Innovationsfähigkeit der Geheimdienste zu stärken und die Professionalisierung der nachrichtendienstlichen Ausbildung und Forschung weiter voranzutreiben. Der Studiengang richtet sich an Mitarbeiter der Nachrichtendienste, aus dem Staatsschutz oder an Soldaten.

Code and Context, Köln

An der Technischen Hochschule Köln gibt es ab dem Wintersemester den neuen Studiengang „Code & Context“. In sechs Semestern lernen Studierende dort nicht nur die Grundlagen der Softwareentwicklung, sondern beschäftigen sich auch mit der Gründung eigener Unternehmen und den sozialen Auswirkungen der Digitalisierung. Im Spannungsfeld von Informatik und Design und mittels innovativer Lehr- und Lernformen beschäftigen sich die Studierenden mit der verantwortungsvollen Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung innovativer Technologien, Produkte und Services.

Innovationen in der Sozialen Arbeit, Köln

Auf das Management von Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen werden Fachkräfte an der Katholischen Hochschule NRW vorbereitet: Ab dem Wintersemester bietet die Hochschule an ihrem Kölner Standort den Studiengang „Innovationsmanagement in der Sozialen Arbeit“ an. Der Masterstudiengang bereitet auf Tätigkeiten innerhalb der Sozialen Arbeit und ihrer Einrichtungen vor, die einen hohen Planungs-, Entwicklungs-, Forschungs- und Projektleitungsanteil haben. Durch die Wahl eines Schwerpunktthemas erfolgt eine zusätzliche Qualifizierung für eine Tätigkeit im Handlungsfeld „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ oder im Handlungsfeld „Klinische Sozialarbeit“.

Digital Transformation,

Witten-Herdecke