Kolumne Dozentinnenleben Vitamin B ist gesund

Kürzlich hat an dieser Stelle einer meiner Mitschreiber der Kolumne seine Befürchtung dargelegt, er könne bald nicht mehr zwischen echten Freundschaften und dem bösen Networking unterscheiden. Zugegeben, Networking ist inzwischen ein inflationär gebrauchter Begriff, aber ich kann nicht erkennen, was daran falsch sein soll, auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen einen (wenn vielleicht auch nur losen) Kontakt zu knüpfen. Und zwar ganz „in echt“, bei Gelegenheiten, in denen man sich wirklich persönlich gegenübersteht.