Hohe Studienabbruchquote Bei diesen Studiengängen werfen die meisten Studierenden das Handtuch

Wie das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 2022 in seiner Studienabbruchstudie herausfand, liegt die Abbruchquote leicht höher als in der Erhebung, die zwei Jahre zuvor durchgeführt wurde. Demnach brachen 2020 mit 28 Prozent etwa ein Viertel aller Bachelorstudierenden in Deutschland ihr Studium ab.