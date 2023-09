Kolumne Studentenleben Die Kunst des Aufschiebens

Nach und nach entwickelt man aber Taktiken, um doch effizienter und vor allem fristgerecht mit Hausarbeiten und Projekten für die Uni fertig zu werden. Der größte Störmagnet für meine Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich mein Handy. Und so passiert es, dass ich eigentlich nur eben eine Nachricht beantworten möchte, und wenige unbewusste Klicks später versinke ich in einem der vielen Sozialen Netzwerke. Nachdem ich vergeblich versucht habe, mit App-Timern meine Nutzungsdauer herunter zu regeln, deinstalliere ich mittlerweile viele Social-Media-Apps während der Zeit einfach komplett, damit ich erst gar nicht in Versuchung komme. Da es mein Gehirn aber auch schafft, sich infolgedessen eine gute Viertelstunde von der Wetter App begeistern zu lassen, lege ich das Gerät gleich in einen anderen Raum oder treffe mich zu Study Dates mit Freunden. Das sind Treffen in Cafés oder der Uni-Bibliothek, bei denen man eigentlich nicht miteinander redet, sondern gemeinsam jeweils für sich arbeitet und die andere Person davon abhält abzuschweifen. Dabei hilft es, sich gegenseitig Ziele zu setzen, um so in klaren Schritten mit der jeweiligen Aufgabe fertig zu werden.