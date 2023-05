Kolumne Studentenleben So laut kann Schweigen sein

Uni-Bibliotheken sind besondere Orte. Alles ist dort irgendwie absurd. So viel Wissen auf so viel Papier in so vielen Regalen. Wie in einer Fabrik sitzen Menschen an Tischen und blicken alle gleichzeitig auf Buchstaben. Vielleicht könnte man mit der Energie aller Gehirnaktivitäten hier drinnen einen Flughafen beleuchten? Was mich besonders beeindruckt, ist das kollektive Schweigen. Oder zumindest der Versuch.