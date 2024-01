Kolumne Studentenleben Beim Zugfahren immer schön gelassen bleiben

Womöglich wird es das Bahn-Bashing als Textform auch erst dann nicht mehr geben, wenn all diese Probleme behoben werden. Denn die Liste an Problemen der Deutschen Bahn ist lang und alt. Angefangen bei den Verspätungen und Ausfällen geht sie über ein marodes Schienennetz, überteuerte Preise und Vorstände, die sich mit Bonuszahlungen zuschütten. Alles hängt irgendwie zusammen. Für mich ist dies das Ergebnis eines Zusammenspiels von gescheiterter Unternehmensstrategie und Politik. Inzwischen kann ich auch irgendwie die streikenden Mitarbeitenden verstehen, die all diese Fehler ausbaden müssen. Dabei könnte es eigentlich so schön sein, einen funktionierenden Fernverkehr in diesem Land zu haben. In anderen Ländern funktioniert das. Wieso aber nur hier nicht?