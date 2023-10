Kolumne Studentenleben Keine Angst vor schweren Texten

Als ich im Jahr 2017 mit meinem Bachelorstudium anfing, war ich mit der Menge an wissenschaftlichen Texten heillos überfordert. 50 Seiten in diesem Seminar, 25 in einem anderen. Ich hatte eigentlich kein Problem mit dem Lesen an sich. Aber die vorgelegten Werke waren für mich unverständliche Abhandlungen voller Fremdwörter, die sich mir nicht erschlossen. Da ich einen Bachelor namens „Medien- und Kulturwissenschaft“ studierte, war ich erzürnt: Wo waren denn die Themen zu Medien? Wo die zu Kultur? Als Konsequenz entschied ich aus Trotz, die Texte für meine Seminare nicht mehr vorzubereiten. Ich würde mich schon durchmogeln, dachte ich damals.