Student des Jahres Einsatz für Afrika

Zu den Projekten, die der Verein aktuell unterstützt, gehört beispielsweise die Erforschung von grünem Wasserstoff als Düngemittel an einer Uni in Namibia. Die Ergebnisse der Forschung sollen im Land direkt angewendet werden. Im Norden von Kamerun wiederum gibt es ein Projekt, in dem Mineralien erforscht werden, die aus der Region stammen und den Boden fruchtbarer machen können. Dieser wurde durch die jahrelange chemische Düngung ausgezehrt. „Wir sind mit unserem Verein nicht mehr nur in Kamerun aktiv, sondern in Nigeria, Äthiopien und vielen anderen afrikanischen Ländern“, sagt Contimi Kenfack Mouafo. „Wir brauchen die afrikanischen Studierenden. Ich finde, dass Entwicklungspolitik die Menschen vor Ort viel stärker einbinden müsste. Unser Verein zeigt: Die jungen Frauen und Männer in Afrika wissen um die Probleme des Landes. Sie wissen aber auch, dass sie sie anpacken müssen und können. Sie sind hartnäckig und bereit, an Lösungen zu arbeiten.“ Es fehle oft noch an Geld oder an Strukturen vor Ort – und da unterstützt der Verein. „Wir möchten den jungen Afrikanerinnen und Afrikanern die Chance geben, selbst den Wandel zu gestalten, mit Geld und Sichtbarkeit. Sie haben die Leidenschaft!“.