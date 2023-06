Kolumne Studentenleben Ein Hoch auf das Sommersemester

Zugegeben, diese Vorstellung ist natürlich ein wenig gekünstelt und verklärt. Doch in der Beschreibung dieses fiktiven Unitages finden sich einige Aspekte wieder, für die ich das Sommersemester lieben gelernt habe. Besonders an einer Campus-Uni wie der HHU merkt man doch deutlich, wie sehr sich das Leben im Sommer verändert. Allein durch das größere Aufkommen an Foodtrucks verteilen sich nun mehr junge Menschen auf die vereinzelten Grünflächen, der Campus wird insgesamt lebendiger. Außerdem nehme ich das Veranstaltungsangebot im Sommersemester als wesentlich attraktiver wahr als in der dunklen Jahreszeit.