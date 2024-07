Gastbeitrag zur Sommerakademie in Rom Mit Technologie und Theologie der Zukunft entgegen

In Sachen Empathie hilft die Theologie. Sie weiß, dass die Welt schön und grandios ist, aber auch zerbrechlich und gefährdet. Und dass es Hoffnung gibt, die an Ostern gefeiert wird. Wie Jesus sagt: Wenn ihr Beunruhigendes seht, „dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe“ (Lk 21,18). Der Glaube bedeutet in einer Beziehung zu leben, die trägt. Um genau diese Beziehung weiß Edith Stein, die wir uns als Vorbild für Empathie nehmen. Sie, die Philosophin, Karmelitin und katholische Heilige kann Orientierung in Krisen geben, da sie sich in den einzufühlen weiß. Geboren 1891, geht sie als junge, überdurchschnittlich intelligente und sensible Person durch manche persönliche Sinnkrise hindurch. Mit ihrer Generation erlebt sie, wie der I. Weltkrieg den Traum von Sicherheit und Fortschritt zerstört. Sie setzt sich ein für eine menschliche Welt; forscht zur Einfühlung. In der christlichen Mystik entdeckt sie ungeahnte Möglichkeiten, dem Du zu begegnen. Sie weiß sich getragen, erfährt Weite, Tiefe und Bindung. Als Jüdin erlebt sie in den Jahren der nationalsozialistischen Barbarei, wie Menschlichkeit zerstört wird. Sie leidet darunter, da sie liebt und mitfühlt. Aber sie lässt sich nicht zerstören und sieht bis zu ihrem Ende im KZ Auschwitz die Möglichkeit für das Gute. Sie bezeugt die Kraft der Hoffnung, über den Tod hinaus. Einfühlen und zuhören, das können wir von Edith Stein lernen. Um in Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit der Mensch zu sein, der wir sind. Und nicht das Social-Media-optimierte Ich.