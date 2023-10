Brückenkurse, Beratung, App Mehr Hilfe für Erstis

Neue Stadt, neuer Tagesablauf, neue Menschen, und vor allem: ein völlig neues Lernsystem. Der Start ins Studium ist für Erstsemester auch der Start in ein ganz anderes Leben. Die meisten finden sich ohne die vertrauten Schulfreunde auf einem fremden Campus wieder. Das kann überfordern, erst recht, wenn man vielleicht auch mit dem Stoff des gewählten Studienfachs am Anfang fremdelt. Während noch vor einigen Jahren Studienanfängerinnen und -anfänger in dieser Situation eher allein gelassen wurden, hat sich nun an den Hochschulen ein breites Angebot an Unterstützungsmaßnahmen für Erstis herausgebildet. Auch, um den hohen Abbrecherquoten im Bachelorstudium zu begegnen: Rund ein Drittel der Studierenden bricht ab.