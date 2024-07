Kolumne Dozentenleben Kreidezeit

Motiviert und aufgeregt, endlich in den Genuss der vielgepriesenen Digitalisierung zu kommen, wie zum Beispiel Touchscreens, moderne Beamer, adäquate Soundsysteme, Laptops etc., suche ich meinen Seminarraum – schließlich habe ich eine ausgeklügelte Power-Point-Präsentation mit Musikbeispielen für meine Studierenden vorbereitet. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Also öffne ich die schwere Glastür zu meinem Raum und bleibe fassungslos stehen. Die Augen gehen mir über, ich halte den Atem an. Da sind sie: Kreidetafeln. Mit Schwamm und Abzieher. Wo sind die Monitore, die Touchscreens, die Beamer? Wo sind all die technischen Verheißungen des vom Kaffeeduft geschwängerten Foyers? Ernüchtert lasse ich meinen Laptop samt der Präsentation in meiner Tasche und schreibe mit Kreide die ersten Antworten meiner Studierenden an die Tafel. Seitdem habe ich immer eine Packung ‚Notkreide‘ dabei. Man weiß ja nie!