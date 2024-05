Kolumne Dozentenleben Freiheit braucht Zeit

Immatrikulieren, aber an der richtigen Uni. Was ist die effizienteste Reihenfolge für meine Module? In einer Woche die Hausarbeit schreiben, anschließend die mündliche Prüfung absolvieren, danach sofort ins Pflichtpraktikum, Zwischenprüfung, Examen. Bloß keine Fehler machen, oder gar durchfallen – dafür ist keine Zeit! Und all das in der vorgegebenen Regelstudienzeit, am besten schneller. Ein Auslandssemester müsste für den Lebenslauf auch noch drin sein. Bachelor, Master, Promotion, selbstverständlich mit Bestnoten, damit man einen lukrativen Job findet und sich als „Highperformer“ behaupten kann. Doch was bleibt am Ende solch einer Uni-Karriere?