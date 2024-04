Kolumne Dozentenleben Cuisine académique

Essen ist doch nicht nur Nahrungsaufnahme, ist doch nicht nur bloße Kalorienzufuhr. Essen ist Kultur (unsere Nachbarn in Frankreich und Italien wissen das). Und gerade an einem Ort wie der Universität, wo wir tagtäglich mit Kultur in all ihren Formen und Facetten umgehen, erscheinen mir die unmotiviert zerkochte gefüllte Paprikaschote in undefinierbarer roter Sauce oder die griechische Hirtenrolle mit labberigen Pommes als ausbaufähige kulinarische Kulturleistung.