Kolumne Studentenleben Adieu Fachschaftsrat

Ich tippe in das Protokoll der heutigen Fachschaftsratssitzungen: „Der Fachschaftsrat möge beschließen, dass die nächste Fachschaftsvollversammlung eine Wahlvollversammlung sein soll.“ Eher unbequem liege ich in einem der Sitzsäcke in der Ecke des Büros, den Laptop auf den Knien. Die anderen Räte sitzen auf Bürostühlen, auf dem Boden, eine Kommilitonin hockt auf dem Fensterbrett und zwei weitere sind über den Bildschirm zugeschaltet, der auf dem bunt beklebten Kühlschrank steht. Die Wände sind dekoriert mit Postern von Erstipartys der vergangenen zwölf Jahre, Filmfestplakaten und Aushängen zu diversen Institutsveranstaltungen. In einer Ecke stehen 20 Liter Glühwein in Tetrapacks von der jüngsten Weihnachtsfeier, die unpassenderweise im Oktober ablaufen und die wir die meiste Zeit versuchen zu ignorieren. „Okay, letzter Punkt auf der Tagesordnung ist die nächste Institutsvorstandssitzung und die Abstimmung über die Drittmittelanträge und dann sind wir durch für heute.“